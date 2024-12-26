柯文哲涉貪遭求刑28.5年　國際媒體關注

英國廣播公司《BBC》關注柯文哲遭起訴貪污等罪名。(照:《BBC》網站) 中評社台北12月26日電／遭羈押113天後，台灣民眾黨主席柯文哲因京華城容積、政治獻金案，今天遭台北地檢署以四大罪名起訴，共求刑28年6個月，國際媒體BBC、路透社、《紐約時報》等關注柯文哲遭起訴貪汙等罪名，有外媒分析這勢必對柯文哲代表的政治運動造成重大打擊，不過也有學者認為，民眾黨不必然會因此崩潰。



根據《中時聞網》報導，外媒BBC、彭博社、美聯社等相繼以“台灣前總統候選人被控貪汙”、“台灣前‘總統’候選人柯文哲因貪汙遭起訴”等為題報導，路透社、半島電視台（Al Jazeera）則報導“前台北市長被控收賄、挪用政治獻金”、“台灣‘總統’候選人柯文哲被控收賄、挪用捐款”。



外媒內文多半引述檢察官說法指出，柯文哲在擔任台北市長期間，在房地產開發案中（指京華城案）被控收受美金50萬賄賂（檢方起訴書指，柯前後至少收下1710萬元），並在競選今年總統大選期間誤報競選財務，柯文哲及幾名民眾黨成員也被控濫用政治獻金，包括挪用超過新台幣6800萬的捐款，合併各項罪名，檢察官對柯文哲求刑28年6個月，柯文哲則否認指控。



BBC：將重創柯文哲代表的政治運動



BBC在文中描述柯文哲曾經是台灣政壇新星，他遭起訴，對他所代表的政治運動造成重大打擊，文章指出，柯文哲掀起的政治運動，引發希望在民進黨、國民黨之外尋求其他選項的選民共鳴。

