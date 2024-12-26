柯曾傳訊小沈已給過　黃珊珊：風馬牛不相及

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭台北地檢署26日起訴求刑28年6月，檢方也公布柯文哲傳訊給時任競選總幹事黃珊珊稱“威京小沈，已給過”，引起關注。黃珊珊26日親自回應痛批，簡訊是一年後、2023年11月2人討論募款事宜，跟柯文哲坦承收受賄款，完全是風馬牛不相及！



北檢26日偵結，認定柯文哲違背職務收受賄賂新台幣1500萬元，在2022年10月18日核發建照予鼎越公司、2022年10月19日柯文哲與隨行秘書“橘子”許芷瑜出席京華城動土典禮，在工作檔案上寫“2022/11/1、小沈、1500、（經理人）沈慶京”，且又傳簡訊給黃珊珊稱“威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好”。



黃珊珊表示，今天檢方的證據只有三個，一是2022年威京集團有領現金1600萬，二是excel表記載1500，三是一年後柯文哲傳給她的一封簡訊，但柯文哲傳這封簡訊的時間是在2023年11月間，當時是“總統”大選期間，同仁討論募款事宜，柯文哲傳簡訊給她，她的認知是指沈慶京可能曾有捐過款，因此她沒有做後續處理。



黃珊珊痛批，這與檢方所謂的收受賄款完全是風馬牛不相及！這些簡訊是羅織入罪，故意要去陷害柯文哲，是檢方要讓這個簡訊也變成收受賄賂的證據，完全是入人於罪。



黃珊珊指出，檢方在起訴書沒有拿出任何行賄事實的人事時地物等相關證據，憑想像就推定1500等於1500萬元且是親自交付給柯文哲，更以拼揍推論的方式東拉西扯羅織入罪，行賄的事實查了四個月，卻只有“某時地”？不是說市長室？工地現場？都查不到只好拿簡訊充數，4個月了，押人也沒取到供，起訴內容更證明這4個月來每周爆料內容的荒謬！

