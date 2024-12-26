歡樂宜蘭年　推蛇年紅包結合龜山島存錢筒

宜蘭縣政府推蛇年“蛇米攏賀”紀念紅包。（宜蘭縣政府提供） 中評社宜蘭12月26日電／宜蘭縣政府每年農曆春節舉辦歡樂宜蘭年活動，明年是蛇年，以“蛇米攏賀”(閩南語：什麼都好)為主題，推出蛇年紀念紅包，可摺疊成龜山島立體造型當存錢筒。紀念紅包今起開放網路訂購，也可以到宜蘭美術館等5地點現場購買，每份40元新台幣，購買超過100份，優惠價35元。其中生肖屬蛇縣民，可免費申請索取限量紅包。



縣府文化局指出，蛇代表聰穎靈活、蛻變、充滿生命力，米則意喻蘭陽平原肥沃土壤、豐富湧泉，孕育出優質宜蘭米，期望蛇年大家都能五穀豐收。



歡樂宜蘭年系列活動，將於明年1月2日起在宜蘭市化龍一村、宜蘭美術館、蘭陽博物館等地，推出新年書展、創意手作課程及版印年畫等活動，邀請民眾參與感受濃厚過年氛圍。



明年1月22日“筅黗過好年”，會先在宜蘭市昭應宮依古禮進行送神科儀及筅黗儀式，過年期間民眾可前往各寺廟享用平安粥。除夕晚會則於明年1月28日在中興文創園區晚上9點半登場，現場舉辦有春市集、台語懷舊遊戲等活動，縣長會於除夕守歲晚會發放蛇年紀念紅包。



中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙26日揭曉蛇年紀念紅包，紅包的圖案與摺疊造型結合宜蘭的精神象徵龜山島。“噶瑪蘭廳志”記載，蘭陽平原出海口的地形是“龜蛇把海口”，龜指的是龜山島，蛇則是宜蘭海邊的蜿蜒沙丘。今年紅包設計正是呼應“龜蛇把海口”，護佑宜蘭蛇年平安。



縣府表示，蛇年紀念紅包即日起至明年1月24日開賣，每份40元，民眾可至宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創園區服務台現場購買或網路訂購。蛇年春聯則免費索取，每人限領1份，每個據點限量200至400份。



生肖屬蛇的宜蘭縣民，在明年1月13日前，可到宜蘭縣史館官網申請免費索取紅包，限量500份。經核對資料無誤，將發送兌換簡訊通知，收到通知民眾須攜帶身分證或戶口名簿及簡訊，在28日除夕夜當晚9點半至11點半間，至中興文化創意產業園區“歡樂宜蘭年”活動服務台兌換。當日無法兌換者，2月開放到宜蘭縣史館領取。