搶救柯P！民眾黨號召小草6點北檢外集結

民眾黨中央組織部26日透過臉書號召小草晚上6點到北檢外集結。（照片：民眾黨中央組織部臉書） 中評社台北12月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案等四大案，26日遭台北地檢署以圖利等四大罪名起訴求刑28年6個月。民眾黨26日下午召開記者會痛批事“政治追殺、濫權起訴”。民眾黨中央組織部26日傍晚透過臉書號召“小草”晚上6點到北檢外集結，並主張“公開審理，釋放柯P”。



民眾黨中央組織部貼文指出，USB、隨身碟？沒有時地物的羅織之罪，你能接受嗎？今天我們齊聚北檢，不僅是為了聲援，還要堅持伸張司法正義！在一個應以事實為根基的社會，卻出現了缺乏時地物證據的起訴罪名，這不僅挑戰了法律的公正性，更威脅了我們每個人的基本權利。公開審理，釋放柯P！12/26（四）晚上6點，台北市中正區博愛路131號北檢前集結！你的聲音，決定司法的未來。



另外，在柯粉小草的群組中，也流傳一則“今晚要集結，一起去接阿北回家”的訊息，時間是26日晚上6點半，穿著白色上衣，不要穿黨職背心，將呼喊“公開審理、釋放柯P”口號，現場到了，請找鬼哥集合組成糾察隊。



台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲在京華城案圖利威京集團新台幣121億元，收賄1710萬元，向法院求處總計28年6月徒刑。