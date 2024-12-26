黃國昌：不會坐視朱亞虎為報復沈慶京栽贓柯

白委黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電／台北地檢署今天起訴台灣民眾黨主席柯文哲，以四大案、四大罪名求刑28年6個月。民眾黨午後召開國際記者會回應。民眾黨籍“立委”黃國昌揭露，威京集團主席沈慶京早和坦承犯行的鼎越開發前董事長朱亞虎撕破臉，朱亞虎為了報復做出什麼惡意指控、和檢方說了什麼，那是他們的事情，但若為了要報復沈慶京，連無辜的柯文哲都要栽贓拖下水，民眾黨不會坐視不管。



檢、廉追查京華城、民眾黨政治獻金兩大案，今日偵結起訴民眾黨主席柯文哲在內等11人，其中鼎越開發董事長朱亞虎獲緩起訴處分2年，並曝光朱曾向柯文哲“大帳房”李文宗傳訊稱，威京集團主席沈慶京十分小氣捐台幣210萬等。



民眾黨26日下午2時召開“政治追殺 司法不公 民主倒退”國際記者會，由緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，以及“立委”麥玉珍、吳春城、陳昭姿、張啓楷、林國成、林憶君、黃珊珊，還有秘書長周榆修、中央委員張凱鈞、新竹市議員李國璋，以及台北市議員張志豪和黃瀞瑩。



針對北檢指控朱亞虎透過威京旗下企業7名董監事名義，捐款210萬政治獻金給民眾黨，實則是沈慶京答謝柯文哲讓京華城容積率暴增一事，黃國昌表示，210萬是合法政治獻金，柯文哲分文未取，竟然被誣陷是賄款，“而唯一說這210萬是賄款的人，是現在已經自己全身而退、被檢察官緩起訴的朱亞虎”。



黃國昌指出，自己接獲檢舉，審判過程中也會清楚在法庭上呈現，“朱亞虎當初被沈慶京派到中國大陸，說要讓他（朱亞虎）在中國的企業擔任比較高職務，結果在中國被打斷腿，回來台灣在醫院待了很長時間。朱亞虎跟沈慶京有什麼私人恩怨，朱亞虎為了報復沈慶京，做出什麼惡意指控，那是朱亞虎跟沈慶京之間的事情。”

