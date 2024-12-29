陳麗娜：國民黨要翻盤高雄　韓與王缺一不可

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨高雄市黨部一樓。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月29日電（記者 蔣繼平）《風傳媒》近期公布2026高雄市長選舉民調，前綠委郭正亮分析如果國民黨籍“立法院長”韓國瑜與國民黨籍前“立法院長”王金平一起幫藍委柯志恩輔選，國民黨就有機會勝選高雄，引起討論。國民黨籍高雄市議員陳麗娜接受中評社訪問認為，柯志恩布局時間久、也有其魅力，這次很有機會，不過要達到像2018年翻盤的熱度，韓有支持者、王有影響力，兩邊都缺一不可，就看未來如何運作。



陳麗娜認為，但執政的民進黨的資源不能忽視，行政資源力道在選舉裡頭，最後都是幫民進黨的忙，這是一股不容忽視的力量。無論民進黨人選是誰，藍營確定會是柯志恩，所以看在什麼時機點讓韓國瑜、王金平切入進來輔選，這是必要的，能不能勝選這件事，就是需要凝聚所有人的力量。



陳麗娜，生於1970年，宜蘭人，現任國民黨高雄市議員（前鎮區、小港區），6屆資深議員，丈夫楊敏郎為前高雄市議員，曾任國民黨高雄市黨部副主委。



2022年高雄市長選戰，柯志恩代表國民黨得票52萬9607、得票率40.16%，敗給爭取連任的民進黨陳其邁76萬6147票、得票率58.10%。現任國民黨不分區“立委”的柯志恩近53萬票也是藍營在歷屆高雄市長選舉第二高票，僅次於韓國瑜2018年89萬票。



陳其邁再兩年就任期屆滿，綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆，及前“勞動部長”許銘春等5人爭取黨內初選。國民黨柯志恩有意捲土重來，最近積極活動；她目前也是國民黨高雄市黨部主委。

