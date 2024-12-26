柯文哲羈押庭18:30召開　民眾黨動員集結

台北地方法院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署依涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金、背信等罪起訴，共遭求刑達28年6月。北院預計6點半開羈押庭（合議庭、金融庭），由審判長江俊彥負責審理柯文哲。



北檢指出，柯文哲涉嫌京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等4大案，被起訴人11人。北檢認定柯文哲涉嫌收賄共1710萬元新台幣，加上侵占政治獻金及挪用基金會款項總達9371萬7885元的不法犯罪金流。



北院下午抽出柯文哲的重金庭（羈押庭）的受命法官為衛股法官許芳瑜擔任，並由許芳瑜法官所屬之合議庭法官江俊彥擔任審判長，法官楊世賢擔任陪席法官。待法官閱卷完後，再舉行羈押庭，會請柯文哲、前台北市副市長彭振聲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京基團主席沈慶京、時任柯文哲財務長李文宗等5人陳述意見。



合議庭表示，原則上定6點30分開庭，但會再斟酌辯護人是否閱卷完成。如果辯護人爭執閱卷時間不足的話，可能會延後。



關於合議庭分工方式如下：江俊彥審判長負責柯文哲（主法庭第七法庭、延伸法庭第六法庭），許芳瑜法官負責沈慶京、應曉葳（第一法庭），楊世賢法官負責李文宗、彭振聲。（第八法庭）預計傍晚5時45分左右等法庭整理好，



民眾黨則動員號召群眾柯粉小草晚間6點來北院要求釋放柯文哲。目前人數尚冷清，各界關注柯妻陳佩琪等柯家人是否現身。