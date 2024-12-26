春節兩岸直航增班　梁文傑：仍有充足運能

陸委會副主委梁文傑。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月26日電(記者 俞敦平)春節及寒假將至，針對兩岸旅運需求的增長，陸委會副主委梁文傑表示，目前兩岸直航航班每周執飛304班，運能利用率約為73%，尚有餘裕應對春節需求。航空公司可依情況調整機型或班次，尚未列入定期航班的13個包機航點也可申請開通。同時，小三通每日20班的現行船班安排是否增班，將由“交通部”航港局根據實際需求評估後決定。



陸委會26日下午召開例行記者會，陸委會副主委梁文傑主持。



針對今年春節是否會增加兩岸直航航班，梁文傑指出，目前兩岸直航航班每周平均執飛304班，儘管雙方航權上限為每周420班，實際載客率約為73%。對於春節期間可能出現的旅運需求增加，他表示航空公司可依需求調整機型或增加航班數，並強調目前仍有充足的運能可供使用。此外，針對尚未有定期航班的航點，包括瀋陽、無錫、海口等13個客運包機航點，相關申請將由需求方提出並交由民航局處理。



對於金門旅遊業者對小三通船班由每日20班增加成每日28班的需求，梁文傑回應，該項目主要由“交通部”航港局依旅運需求評估後決定。目前每日往返20班的船班雖已無法滿足部分旅客需求，但是否增班仍需進一步研究。他強調，陸委會尊重“交通部”的最終評估與決定。