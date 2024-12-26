桌上推演　台軍方：所有投降訊息都是假訊息

林飛帆報告桌上推演。（照片：府方提供） 中評社台北12月26日電（記者 黃筱筠）賴清德今在府內召開全社會防衛韌性委員會第二次會議，並舉行首度跨領域“桌上推演”驗證面對極端情境應對準備。主推官、“國安會”副秘書長林飛帆報告推演成果指出，“國防部”於推演期間強調針對錯假訊息提出“一切關於台灣投降的訊息，都是假訊息。”清楚明瞭說明，值得各單位後續因應參考。



今日的桌上推演共有19“部會”及台南市16局處參演。賴清德會後宣布明年擴大舉辦，成為“2025城鎮韌性演習”



林飛帆對於六項推演成果表示，跨“部會”間也有部分相互支援的機制，如“環境部”啟動毒化災機制時，“內政部”相關人力或協助救災，然“內政部”恐有因各單位需求，以至於人力負擔過重的情境，應提前思考人力運用及配置的優序。



林飛帆也強調，針對認知戰，包括“法務部”、陸委會、“外交部”都已有反制措施。



他提到，由於台灣已有良好且行之有年的災害防救機制，各“部會”及地方各局處皆已建立相應SOP及重要物資盤點，在應處緊急狀況時有快速的應變能力。例如“衛福部”已針對緊急醫療情境的啟動機制，包含醫院如何疏散、降載進行規劃。



林飛帆表示，“中央”與地方協力應處是全社會韌性重要關鍵，如在推演狀況中，“內政部”提出台南市及附近縣市資源狀況，台南市政府也針對配售站人力、警力、消防等向“中央”提出需求，共同解決問題。



他也說，地方市府團隊在針對情境進行評估時，已展現能進行提前部署之能力，並運用跨地域協助機制，請鄰近縣市提供協助。



林飛帆表示，此次推演有助於發現不足之處，體會未來可能面對的挑戰。透過推演，可以檢視既有計劃精進與調整之處。