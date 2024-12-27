吳嘉將：陸客促進金門經濟　盼兩岸旅遊回春

台灣民眾黨金門縣黨部主委、金門縣觀光協會前理事長吳嘉將。（中評社 資料照） 中評社台中12月27日電（記者 方敬為）針對兩岸觀光旅遊議題，台灣民眾黨金門縣黨部主委、金門縣觀光協會前理事長吳嘉將接受中評社訪問表示，金門自從大陸今年9月份開放福建民眾旅遊後，觀光業因而受惠，尤其在暑假旅遊旺季之後，有福建遊客的挹注，對金門經濟有很大幫助。對於上海方宣布推動開放居民組團遊台，相當樂見，也盼台灣政府善意回應，使兩岸旅遊回春。



吳嘉將，楓蓮旅行社董事長、金翔國際公司總經理，自1993年投入經營旅行社，30多年來經常往返金、台兩地，專營台灣赴金門團客及自由行旅遊套裝遊程服務、票務處理，曾任2屆金門旅行商業同業公會理事長、金門縣觀光協會理事長，目前兼任金門縣潛水協會會長。



上海市副市長華源日前在台北上海雙城論壇上宣布，將推動上海居民赴台團體旅遊。國台辦發言人陳斌華25日指出，陸方樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，並呼籲民進黨當局應為兩岸旅遊恢復正常化創造條件，而不是製造障礙。



吳嘉將向中評社表示，以金門而言，當然歡迎更多陸客能夠到訪金門，金門以觀光立縣，觀光旅遊業是金門主要的經濟支柱之一，但疫情過後，金門的觀光發展反而沒有疫情之前好，因為台灣本島的旅客減少，陸客不來，國際遊客也銳減，導致金門的觀光發展相當困頓。



吳嘉將說明，金門在疫情期間，因為邊境管制，民眾無法出境旅遊，當時台灣本島遊客赴金旅遊熱絡，可是邊境解封之後，民眾開始轉往海外旅遊，金門不再享受邊境管制的境內旅遊紅利，陸客又受到兩岸關係等政治因素影響，直接歸零，讓金門喪失一大旅遊客群。



根據統計，疫情前2019年，當年透過金廈小三通往返兩岸觀光的旅遊客群，台籍旅客約119.5萬人次，占整體57.03%、陸籍旅客約80萬人次，占整體40.79%、外籍旅客約4.2萬人次，占整體2.18%左右。相關數據顯示，陸客對金門觀光旅遊發展有相當程度的影響力。