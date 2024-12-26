朱立倫：柯文哲案不應該有任何的羅織罪名

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月26日電（記者 張嘉文）台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲。中國國民黨主席朱立倫今天下午受訪時對此表示，司法應勿枉勿縱，在過程當中絕對不可以羅織罪名，一定要有充足的證據，他認為，這次是對台灣司法的一個重大考驗。



北檢指出，柯文哲涉嫌京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等4大案。被起訴人11人為柯文哲、時任柯文哲財務長李文宗及其妹李文娟、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前都委會執秘邵琇珮、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民、京華城監察人張志澄、會計師端木正。



根據北檢的起訴書，柯文哲因“違背職務收賄”遭求刑15年，併科罰金5000萬、褫奪公權10年；“公益侵佔捐贈政治獻金”求刑5年；以木可公司公益侵占政治獻金罪求刑6年；眾望基金會背信罪求刑2年6個月，合併求刑28年6個月，全案將移審台北地方法院。



朱立倫今天傍晚在福華飯店宴請國民黨“立委”，慰勞他們在“立法院”的表現。朱在宴席前受訪時對此表示，司法的公正是全民所期待的，我們一定期待勿枉勿縱，但是在過程當中絕對不可以羅織罪名，一定要有充足的證據。



朱立倫強調，這次是對台灣司法的重大考驗，期待法院能夠公正廉明，不要有任何的政治考量，也不應該有任何的羅織罪名。