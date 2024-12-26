綠擬提“釋憲”反制　朱立倫：別再操控大法官

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今晚設宴款待黨籍“立法院長”韓國瑜和全體黨籍“立委”，慰勉他們上周在“立法院”齊力通過《選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》三大重要法案的修法。針對民進黨打算就選罷法、憲訴法聲請“釋憲”，朱立倫受訪時說，這三項修法沒有“違憲”的可能，並呼籲民進黨不要再侮辱大法官，再想操控御用大法官。



民進黨“立法院”黨團今天召開記者會表示，藍白惡修選罷法、“憲法”訴訟法，民進黨團會窮盡一切方法救台灣。黨團針對“釋憲”正在準備中，各個憲政機關也會依據權責，提出覆議及“釋憲”等各項作為，進行最快最好的準備。



朱立倫今天傍晚對此受訪時指出，請問罷免連署時須附上身分證影印本，與大選時選舉連署及其他很多連署都一樣，不能作弊、不能抄襲，這樣有什麼“違憲”的地方？憲訴法修正通過大法官判決門檻從原本15席大法官中的8席，改為9席，怎麼可能“違憲”？



朱立倫也說，財劃法已經討論了25年，希望地方可以多一點資源，最後終於過關了，多拿一些資源給地方，落實地方自治，可以好好做建設，哪有“違憲”的可能？



朱立倫強調，他相信大家都看得很清楚，呼籲民進黨不要再侮辱大法官，再想操控御用大法官，這樣才能讓台灣的民主可以向上提升。