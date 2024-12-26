馬英九籲賴清德調整政策　抗中害台走不通

馬英九今日結束第三度訪陸之旅抵台，在桃園機場發表簡短談話。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月26日電（記者 盧誠輝）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪問大陸，26日結束行程於下午返台。馬英九在桃園機場發表簡短談話表示，九二共識仍然是現在兩岸之間唯一的共同政治基礎，他呼籲賴清德應儘速調整兩岸政策，放棄“抗中害台”這樣走不通的路，讓兩岸重回和平發展大道，以維繫台灣民眾利益與福祉。



馬英九一行今日下午2時05分搭乘中國國航CA417班機，從成都天府國際機場起飛，於下午約5時抵達桃園機場第二航廈入境大廳。中國國民黨副主席夏立言親自接機，並和馬英九基金會執行長蕭旭岑一起陪同馬發表簡短談話。



馬英九指出，他這次帶著馬英九基金會“大九學堂”的同學們到大陸哈爾濱與成都參訪，參加“海峽兩岸青年冰雪節”，以及“兩岸共同弘揚中華文化研討會”，目的都是希望透過持續而積極的推動兩岸青年交流，讓兩岸民間累積善意，遠離戰爭。



馬英九強調，他已卸任公職8年，“馬英九基金會”只是一個民間團體，雖然能做的有限，但為了台灣百姓的福祉，他會繼續努力，推動兩岸交流，促進兩岸的和平穩定。



馬英九認為，但目前兩岸關係的發展，最重要的是政府部門。事實證明，基於“中華民國憲法”所達成的“九二共識，反對“台獨”，仍然是現在兩岸之間唯一的共同政治基礎。下個月底，美國新總統特朗普即將上任，兩岸關係更需要維持和平穩定。



馬英九呼籲，賴清德應儘速調整兩岸政策，放棄“抗中害台”這樣走不通的路，讓兩岸重回和平發展的大道，讓兩岸民間暢通交流，以維繫台灣民眾的利益與福祉。