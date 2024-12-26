排隊旁聽羈押庭　黃國昌：我想柯、想看他

黃國昌（左）現身北院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署依涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金、背信等罪起訴，共求刑達28年6月，台北地方法院本來預計6點半開羈押庭（合議庭、金融庭），由審判長江俊彥審理。但因柯委任辯護律師還在閱卷，延遲開庭至7點半。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌也與記者一起排隊，並說“我想柯，想看他”！



北檢指出，柯文哲涉嫌京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等4大案，被起訴人11人。北檢認定柯文哲在京華案涉嫌圖利新台幣121億元，收賄共1710萬元，加上侵占政治獻金及挪用基金會款項總達9371萬7885元的不法犯罪金流。



北院下午抽出柯文哲的重金庭（羈押庭）的受命法官為衛股法官許芳瑜擔任，並由許芳瑜法官所屬之合議庭法官江俊彥擔任審判長，法官楊世賢擔任陪席法官。待法官閱卷完後，再舉行羈押庭，會請柯文哲、前台北市副市長彭振聲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京基團主席沈慶京、時任柯文哲財務長李文宗等5人陳述意見。



合議庭表示，原則上定6點30分開庭，但會再斟酌辯護人是否閱卷完成，如果辯護人爭執閱卷時間不足的話，可能會延後。目前柯文哲律師還在閱卷，因此延後。



江俊彥審判長負責柯文哲（主法庭第七法庭、延伸法庭第六法庭）。據了解，江俊彥為司法官學院第39期結業，曾長期負責重金股相關案件，並跟隨“司法院”前副秘書長周佔春學習實務，累積豐富經驗。

