黃國昌怒衝警方防線　護小草北檢前靜坐

黃國昌與警方發生推擠衝突。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電（記者 鄭羿菲）已被羈押113天的台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案等四大案，26日遭台北地檢署以四大罪名起訴求刑28年6月，引發民眾黨忿怒。民眾黨26日傍晚發出“小草號召令”，晚上6點約30名小草突然衝到北檢外靜坐抗議，讓警方加強戒備，圍起拒馬不再讓民眾進入。民眾黨“立委”黃國昌晚上6點45分左右走到拒馬前與警方理論，之後更是親自與警方爆發推擠衝突，把拒馬外的約40名民眾帶到北檢外。



截至晚上7點半，在北檢外靜坐聲援柯文哲的小草有約逾百人到場。



黃國昌在晚上6點半左右走出北檢，得知警察圍拒馬不讓民眾進來時，火冒三丈地走到拒馬邊與警察理論，他說，台北地方法院是公開法院，什麼時候在搞戒嚴？表面上說是公開法庭，結果用拒馬把人卡在外面，怎麼讓民眾排隊要旁聽？



黃國昌一席話引得部分小草情緒激動，甚至有的人開始批評民主倒退、搞戒嚴，黃國昌一度要帶人往內走，但警察仍不退讓，黃國昌與警察立刻爆發一波推擠衝突，最終在群眾人數優勢下，黃國昌拿著旗幟帶領約40名民眾成功突破警方封鎖，加入在北檢外靜坐的行列，並陸續有小草成功走到北檢前方馬路。

