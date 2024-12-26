朱立倫不捨韓國瑜受很多委屈　鞠躬致謝

朱立倫和韓國瑜互動熱絡。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今晚設宴款待黨籍“立法院長”韓國瑜和全體黨籍“立委”，慰勉他們上周在“立法院”齊力通過《選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》三大重要法案的修法。朱立倫在致詞時強調，修法過程中韓國瑜受到了很多的委屈，接著鞠躬向韓表達感謝，韓則在台下拱手回應表示不敢當，兩人互動相當熱絡。



朱立倫今晚在台北福華飯店席開6桌，現場還安排“那卡西”樂團到場，要讓藍委們放鬆，可以高歌一曲助興，身為宴客主人的朱立倫也心情大好，開場就先演唱一首閩南語歌曲“成功一定是咱的”，象徵國民黨團在“立法院”本會期取得的勝利。



朱立倫說，在歲末年冬之際，今天也是尾牙，所有藍軍“立委”共聚一堂，大家開心聊天、唱歌。他表示，“立法院”2個會期以來，所有“立委”都非常辛苦，在韓國瑜的帶領下，以及國民黨總召、書記長及所有“立委”的團結下，國民黨團表現得非常有戰力，民眾都很感謝通過很多福國利民的法案，他希望大家繼續團結打拼。



談到上周國民黨推動通過三大法案修法，朱立倫細數，罷免連署不能再以偽造、抄寫方式，必須附身分證影本，規定更嚴謹。“憲法”訴訟法對於“違憲”與否，譬如死刑是否合憲，如果15席大法官衹有8席簡單多數通過，與世界先進國家相較，真的不夠嚴謹，改為9席符合時代需求與民主要求。



朱立倫強調，財劃法更是所有地方縣市長的期待，25年來財劃法修法真的拖得太久，一定要修，過程中國民黨團非常嚴謹，考量“中央”、地方財政負擔與能力，以及公平合理分配，“立委”們真的是非常辛苦。

