小草聚集要接柯回家　一度與警方爆衝突

小草突然與警方爆發推擠衝突，場面一度火爆控制不住。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電（記者 鄭羿菲）已被羈押113天的台灣民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署以四大案、圖利收賄 等四大罪名起訴，求刑28年6月，台北地方法院晚間舉行羈押庭決定能否交保，過程冗長。場外約有近300名支持者靜坐，爭取接柯文哲回家，一度與警方發生衝突。



民眾黨26日傍晚發出“小草號召令”，號召群眾到北檢外集結，晚上8點民眾黨“立委”陳昭姿、林國成等人再度因小草被擋在拒馬外非常不滿，而小草也突然與警方發生第二波推擠衝突達5分鐘之久，雙方一度控制不了火爆場面。



截至晚間9點，聚集在北檢外重慶南路一段靜坐的小草已坐滿半條車道，對向人行道上也坐了一整排小草，有近300人到場聲援柯文哲，越晚人越聚越多。



民眾黨“立委”黃珊珊、張啟楷、麥玉珍、陳昭姿、林國成、吳春城、台北市議員林珍羽、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡等人在晚間8點到北檢附近，見到部分小草再度被擋在拒馬外，出身台派的陳昭姿激動地批評，警方是今天才知道我們會來的嗎？不要官逼民反，給我們空間！你們在怕什麼？為什麼不讓我們進去？



林國成也接力地說，我們先禮後兵，民眾黨支持者很理性，警方畫個位子我們絕對不會衝，你不讓我們進去，我們就一定會衝！在這裡根本不受尊重，我們只要求發聲的機會，不會鬧。



在警方願意先開路讓林國成等白委先入內溝通的當下，突然小草開始往那條小路推擠，小草要進去、警方要擋人，隨即雙方爆發推擠衝突，且有越演越烈的趨勢，警方都差點控制不住，雙方互推有5分鐘之久。幸好，林珍羽得到溝通結果後趕到場要求小草安靜，並說明警方願意讓一條路，大家不要推擠，有秩序的、安靜地走到北檢前靜坐，才讓這場警民衝突平安落幕。



台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。