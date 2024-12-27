中評關注：起訴書妖魔化柯文哲 判政治死刑

北檢針對柯文哲案起訴書內容，有些與案情無關的對話。（取自北檢起訴書） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）台北地檢署昨天以圖利、收賄等四大罪名起訴台灣民眾黨主席柯文哲，合併求刑長達28年6個月。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘稱這已是對柯判處無期徒刑，如果再去細看起訴書有些內容無關案情的對話，很可能就直接判柯文哲政治死刑，未來就算一審、二審刑期減輕，但柯要在政治路上翻身已無可能。而起訴書內容有些在挑撥在野矛盾，升溫在野黨之間的對立，是否刻意要挑撥目前藍白合作氛圍？



柯文哲在2014年台北市選舉崛起，經過10年政治歷練之後想要挑戰大位，去年與國民黨整合失敗，也幾乎注定今年大選無法當選，大選過後，賴清德當選，接著就是一連串司法清算。



回想柯文哲的崛起是因為民進黨，當時為了在台北市長選舉拉下國民黨人選，民進黨試圖先內部整合，之後整合出現一人，再與柯進行民調，結果柯民調勝出，民進黨禮讓柯以無黨籍參選台北市長。柯文哲2014年成功打敗國民黨提名連勝文，當時民進黨力挺柯，還進駐不少綠營人士幫助柯。



曾有一段時間民進黨希望柯文哲加入民進黨，但柯不願意，還培植自己的政治勢力，在2018年尋求連任，與民進黨幾乎撕破臉，柯最後成立自己的政黨。民進黨當時提名前“立委”姚文智參選台北市，三足鼎立之下，柯當時僅以3567票險勝國民黨提名的丁守中。這次選舉過後，綠營支持者對柯文哲的不滿急速上升。柯文哲昨天被求刑高達28年6個月，許多綠營支持者看到大為振奮。柯文哲最後會變成如此，民進黨執政具備資源也是重要因素。

