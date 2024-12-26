賴清德：因應緊急狀態“中央”地方要更加合作

賴清德今天召開全社會防衛韌性委員會第2次會議。（照片：府方提供） 中評社台北12月26日電（記者 黃筱筠）賴清德26日在“總統府”舉行全社會防衛韌性委員會第2次委員會議，賴在結論時裁示，從這次桌上演練，我們可以更加瞭解到，“中央部會”、地方各局處，必須跳脫本位迷思，從跨部門、甚至是整個政府的角度，來思考如何因應緊急狀態。未來“中央”跨部會、“中央”與地方之間的垂直水平聯繫、訊息交換，都可以再更加強。讓各單位可以即時掌握彼此的任務和進度，貫徹團隊合作的精神。



這項桌上推演共有19部會及台南市16局處參演。賴清德會後宣布明年擴大舉辦，成為“2025城鎮韌性演習”。委員會後由府發言人郭雅慧轉述賴清德會議結論。



他表示，針對這次收穫非常多的桌上推演，有幾點裁示，要和各位分享：第一，我們要有SOP，但是不能只靠SOP。無論是“中央”各部會，或是地方各局處，針對單一狀態，都有SOP。但是我們不能忽略，我們所擁有的資源都有相互依賴性。因為每個狀態在現實中都是連動的，因此SOP是基本，但是如何在SOP之外，強化因應措施，我們應該超前部署、充份準備，“中央”地方共同合作，並且保持彈性，才能妥善因應各種災情。



第二，我們對反資訊戰、反認知戰的溝通，要更加強主動性。目前，對於境外勢力的資訊戰、認知戰，我們已經建立了因應機制，我要肯定“中央”和地方單位的應處，但除了被動回應，我們還可以再更加強主動性。



他表示，未來，我們要建置更多元的管道，來跟社會溝通。從各政府機關的首長，到最基層的里長，甚至地方各行各業的意見領袖，都應該成為重要的溝通管道、溝通對象；在平時，可以溝通、傳遞訊息，在緊急狀態時，可以協助澄清假訊息，甚至說明正確資訊。如此一來，我們才能有效因應各種錯假訊息的挑戰。



第三，我們要先建構全政府的防衛韌性，才能更強化全社會的防衛韌性。從這次的推演，我們也發現，在面對災害或緊急狀態時，我們過去確實太過依賴軍警人員。全社會防衛韌性的宗旨，應該是先自助互助，再進一步支援整個全社會。