施正鋒：賴清德若幹掉柯　將成尹錫悅兄弟了

東華大學原住民民族學院前院長施正鋒。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月27日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署以圖利、收賄等四大罪名起訴，求刑28年6個月。東華大學原住民民族學院前院長施正鋒向中評社表示，民進黨恨死柯文哲，想讓柯“死好”，但起訴事證看上去多是捕風捉影，未能讓柯一刀斃命，賴清德若真把柯幹掉，那賴將成為韓國總統尹錫悅的翻版。



施正鋒為美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任東華大學原住民民族學院院長、淡江大學公共行政學系系主任、東華大學民族事務與發展學系教授、台灣國際研究學會理事長，亦曾擔任喜樂島聯盟主席，但後來已退黨。施正鋒曾是呂秀蓮政治幕僚。



台北地檢署26日以涉嫌違反“貪污治罪條例”違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金及背信等罪嫌，起訴台灣民眾黨主席柯文哲，求刑28年6個月，引發民眾黨忿怒。



施正鋒表示，沒有政黨取向與傳統藍綠脫鉤的選民大概有三分之一強，藍綠對立雖然嚴重，但是對中間這塊卻始終無法擠壓使其變小，夾殺也夾不掉，國民黨當然希望與白營建立某種合作，但現實來看很困難，至於綠營要能複製過去對待時代力量的方式，把新興第三勢力給裂解掉，目前看起來同樣很難。



施正鋒指出，白營支持者對民進黨印象普遍不是很好，綠營想透過一些租金補貼等討好年輕人的政策去綁樁，效果也不是很好，在這種情況下，民進黨當然恨死柯文哲了，綠營現在的想法就是讓柯文哲“死好”，他們認為如果沒有柯文哲，台灣民眾黨這個政黨大概也完了。



施正鋒表示，從26日起訴柯文哲的相關實證內容來看，基本上和過去週刊報導外洩的調查內容相去不遠，而且坦白講，如果能一刀斃命當然最好，可是現在的事證顯然沒能對柯一刀斃命，看起來很多都是捕風捉影的內容，這樣的司法真的太扯了，假如柯文哲最後成功被放出來，他將會如同孫悟空一樣大鬧天宮。