法官問柯願付多少交保金　黃國昌喊交保有望

北院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月27日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署依涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金、背信等罪起訴，共遭求刑達28年6月。台北地院連夜召開接押庭，分庭法官江俊彥承審柯文哲，待檢、辯方與柯文哲的激烈交鋒後，江俊彥問柯願付多少交保金？柯說要問妻子陳佩琪，江強調最終還是由受命法官許芳瑜裁定，旁天的民眾黨全體幹部聞後大喜。有律師資格的民眾黨“立委”黃國昌更直呼有望交保。



北院金融庭（接押庭）晚間6點半開庭，前台北市副市長彭振聲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京基團主席沈慶京、時任柯文哲財務長李文宗等4人同步開庭，柯文哲的庭則因柯的律師閱卷較久，至7點半才開，馬拉松式一路開庭到27日凌晨0點20分，長達5小時，中間休息3次10分鐘休庭，中評社記者、民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌等8名白委、民眾黨中央黨部部分幹部都在現場旁聽。現場不得帶手機，只得紙筆抄寫。



庭上，先由江俊彥訊問柯文哲相關議題後，再由檢方發表接押理由，最後是柯與辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘等人進行防禦權，請求具保停押。檢辯攻防上，火花四射。



最後江俊彥總結時，問柯文哲願付多少交保金？柯文哲說，他不可能有勾串、逃亡之虞，他一逃了，民眾黨就滅黨了，至於交保金，他其實也沒什麼錢，這個要容許他律師去問陳佩琪還有多少錢。



江俊彥請檢察官林俊彥、林俊言、廖彥鈞說明還有什麼要接押理由？林俊言說，還有許多相關人要詰問。



江俊彥表示，合議庭法官許芳瑜與可能的二審法官都會想知道願付多少交保金，但並非真的有望交保，還是要說明一下，等5人被告都開完庭，最後由許芳瑜裁定。