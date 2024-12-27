柯文哲3000萬元交保　北檢不服將提抗告

柯粉小草歡呼要接柯文哲回家。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月27日電／台北地院審理民眾黨主席柯文哲等5人移審庭，合議庭今天凌晨裁定柯文哲以新台幣3000萬元交保、李文宗除偵查中200萬元之外，加保800萬元、彭振聲以500萬元交保、沈慶京以4000萬元交保、應曉薇1500萬元交保，均限制住居、出境及出海。台北地檢署今天表示，收到裁定理由後依法提出抗告。



裁定指出，審酌本案在檢察官偵查完備而提起公訴之情形下，且被告等人前經本院裁定羈押，並禁止接見、通信，重要證人於偵查中均已具結證述，本案復已有證據可佐。



裁定表示，“我國”刑事訴訟法採改良式當事人進行主義下，檢察官應負實質舉證責任，法院並無接續檢察官實質舉證責任而依職權調查證據之義務，羈押原因於起訴後、法院審理中，應採取較為嚴格之認定，則依被告等人涉案情節、國家司法權有效行使、公共利益之維護及被告人身自由及防禦權受限制之程度，並衡量比例原則，認被告等人非不得以具保及其他必要處分方式替代而免予羈押，而認無羈押之必要。



此外，檢察官雖指同案被告許芷瑜逃亡在外，但並未指出同案被告許芷瑜涉案之情節，另審酌本案相關證人均已經檢察官於偵查中傳訊，本案相關事實晦暗不明之風險已經降低。



因此，合議庭27日凌晨裁定柯文哲以3000萬元交保、李文宗除偵查中200萬元之外，加保800萬元、彭振聲以500萬元交保、沈慶京以4000萬元交保、應曉薇1500萬元交保，均限制住居、出境及出海。