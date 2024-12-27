柯裂解藍營對象之一？張嘉郡：不用過度臆測

張嘉郡等國民黨雲林立委舉行農產品推銷，韓國瑜前來力挺。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）北檢起訴民眾黨主席柯文哲並求刑28年6月，起訴書揭露柯大選失利後，為了厚植政治實力，要實施“傅冬菊”計劃，延攬政二代以反向影響其父母。起訴書提到國民黨“立委”張嘉郡就是接觸的對象之一。張嘉郡今天受訪說，大家不用過度臆測，“總統”選舉前曾與柯文哲接觸過，就是一個朋友辦公室，是一個政治溫馨交流，沒有太多政治化的狀況。



民進黨拿此做文章，認為柯文哲想要裂解國民黨？張嘉郡則說，不用想太多，大家都有溝通空間。現在藍白合作愉快、成功，也會延續下去。



張嘉郡今天出席雲林農產品推廣時受訪說，大家不要過多臆測，上次見到柯文哲是大選前一個朋友辦公室，當然對於柯文哲，其實政治工作者都與人為善，柯當過兩屆市長，她針對市政經驗、選舉心得請教這樣簡短交流。



是否感受到柯文哲刻意接觸？她也說，沒有、沒有，他就是一個正常非常溫馨的交流，沒有太政治化的狀況。



北檢起訴書中揭露，柯文哲在“總統”大選失利後，開始實施“傅冬菊”計劃，要黨祕書長周榆修去延攬“政二代”以反向影響其父母，柯曾傳訊問周：“竹東鎮長的女兒是誰？有誰可以去接觸？我們當然要執行傅冬菊計劃，政二代、富二代，是我們的目標。”“啟動傅冬菊計劃，列出我們要接觸的政二代名單，再逐一處理。張嘉郡已見過，下一個找他弟弟，在台中市政府工作，透過誰去找”，企圖謀取政治、經濟資源相當明顯。

