盧秀燕：蔡壁如對民眾黨有不可救藥感情

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為） 中評社台中12月27日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨元老蔡壁如宣佈參選黨中央委員，並有意角逐黨主席，26日正式辦理台中市府顧問離職手續。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天證實蔡已辦理離職，蔡壁如對民眾黨有不可救藥感情，她尊重對方意願，准辭，也感謝蔡壁如在市府服務的付出及努力。對於民眾黨主席柯文哲遭起訴，盧秀燕受訪時僅回“謝謝”，未作回應。



台北地檢署偵結京華城、政治獻金等案，26日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲，求處28年6月徒刑，蔡壁如也在同天請辭台中市府顧問，對於柯遭求處重刑，以心情不佳為由，婉拒媒體採訪，並在當天下午完成離職手續，未來有意投入民眾黨中央委員選舉，甚至競選黨主席。



盧秀燕27日出席“東區樂業國小新建幼兒園工程落成典禮”，針對蔡壁如請辭一事受訪表示，她在前兩天已與蔡談過了，蔡顧問對民眾黨有“非常特殊、不可救藥”的感情，所以辭意堅決，她也尊重對方的意願。



盧秀燕說，昨天她已批准蔡壁如的辭呈，請辭已經生效，不過，另外一方面，她還是要特別感謝蔡在過去一年以來，在台中市政府的服務，尤其在海線地區，市府交付的任務都能夠圓滿達成，且盡心盡力，特別謝謝蔡壁如。