韓國瑜幽默推廣雲林茂谷柑　滿場笑聲

韓國瑜在“立法院”推廣雲林茂谷柑，雲林縣長張麗善（藍上衣）北上推廣。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍雲林縣長張麗善今天與國民黨雲林縣“立委”張嘉郡、許宇甄一起舉辦推廣雲林茂谷柑活動，力挺雲林的“立法院”韓國瑜也趁著主持議事空擋前來。他幽默致詞說，張麗善是勤政愛民的縣長，她老公都跟他抱怨，張麗善愛雲林比愛她老公多。開會鈴聲一響，韓國瑜也說，他要去開會了，現在三黨不過半，攻防比較激烈，當一年院長頭髮都掉光，也瘦了。他此話一說，大家也都笑出聲。



韓國瑜在“立法院”餐廳前力挺雲林農產品，還一一介紹到場國民黨“立委”，一看到張麗善到場，他也說，勤政愛民的縣長到了，她老公都跟他抱怨，張麗善愛雲林比愛她老公多。



韓國瑜接著推廣茂谷柑，茂谷柑廣受大家喜愛，皮薄汁多，吃下去營養豐富對皮膚非常好。雲林是茂谷柑的最大產地，農民背朝天、腹朝地，辛苦一年希望養家活口。農民朋友種植的農產品被吃下肚說好吃，會非常有成就感，希望大家幫農民發聲，多使用台灣農產品，再次拜託大家享用茂谷柑。



開會鈴聲一響起，韓國瑜趕緊說，因為要開會了，要先離開，三黨不過半攻防比較激烈，當一年院長頭髮都掉光，也瘦了，合照之後就先行離開進議場主持會議。