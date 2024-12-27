台私立高校陷困境　9所註冊率低於6成

台教育部公布2024學年度大專全校新生註冊率。（圖:大專校院校務資訊公開平台網站) 中評社台北12月27日電／台“教育部”今天上午公布2024學年度大專全校新生註冊率，9校低於6成（去年度19所），以真理大學（30.49%）最低，台東專科學校則是公立唯一低於6成的學校。少子化導致生源不足對台灣私立大學受到嚴重衝擊。



根據“大專校院校務資訊公開平台”的最新統計，全校註冊率低於6成的私立大學包括真理大學（30.49%）、台北基督學院（31.82%）、台灣神學研究學院（54.55%）、大葉大學（56.35%）、中華福音神學研究學院（57.14%）、玄奘大學（58.48%），其中真理、大葉近3年都低於6成。



技專部分，低於6成的學校包括台東專科學校（36.54%）、元培醫事科技大學（54.71%）、建國科技大學（57.37%）。



註冊率連續2年未達6成且學生數少於3000人，曾是“專案輔導學校”的指標之一，媒體在報導私校退場議題時，也往往以註冊率6成作為“警戒線”或“淹水線”；不過，“教育部”已於近年修改“教育部”輔導私立大專校院改善及停辦實施原則”第3條，註冊率不再是專輔學校的指標。