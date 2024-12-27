柯文哲3千萬交保　邱臣遠盼司法公平審理

邱臣遠接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月27日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署依涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金、背信等罪起訴，共遭求刑達28年6月，台北地院合議庭27日凌晨裁定柯以新台幣3千萬元交保，限制住居與出境出海。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，期待司法能夠公平審理，還柯清白。



邱臣遠今日出席“王者再現－曾侯乙編鐘複製件合作展演”開幕記者，包括中國國民黨籍新竹市議員張祖琰和民眾黨籍新竹市議員李國璋等人都到場出席。



邱臣遠在會後針對媒體詢問對於柯文哲今日清晨獲裁定交保一事指出，對於這次柯主席的司法案件，他對起訴結果感到非常遺憾，他支持柯主席全力來捍衛相關的權益，同時也期待司法系統能夠公平審理，還柯主席一個清白。



媒體詢問，柯爸柯承爸和柯媽何瑞英的狀況如何？邱臣遠呼籲外界在這段時間，給柯文哲和柯爸、柯媽多一點空間，讓柯可以好好回家休息陪伴家人，希望外界不要再對柯家有過多的打擾。



媒體詢問，是否已有去探望過柯爸？邱臣遠說，他對柯爸、柯媽都一直有在持續關注，但現階段還是希望外界不要再打擾柯爸、柯媽，讓他們能夠充分休息，共聚天倫，特別是農曆春節也即將到來，就讓大家好好過個年吧！