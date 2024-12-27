賴士葆：今天民眾黨明天國民黨　藍白要合作

賴士葆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案等被起訴求刑高達28年6個月，今天將以新台幣3千萬交保。中國國民黨“立委”賴士葆今天受訪力挺說，檢調所說的柯收1500萬元並未實錘。檢察官起訴稍嫌草率，外面接受度低，接近政治追殺。今天民眾黨、明天就是國民黨，因此在“立法院”藍白一定要合作。



賴士葆提及，檢調強調柯文哲收了威京集團1500萬，但這不是實錘，跟沈慶京1600萬也對不上。檢察官起訴稍嫌草率，外面接受度低，接近政治接殺，“今天民眾黨，明天就是國民黨”，因此在“立法院”一定要合作。未來對國民黨怎麼司法追殺不知道，但是要小心因應。



賴士葆也說，賴清德祭出司法大軍，放任檢察官表現，放大羅織罪名，柯文哲最後若判無罪，也已經被鬥臭，這對國民黨來說是一個借鏡。



柯文哲相關案件是否特定媒體掌握辦案，很多起訴內容都與週刊一樣，是帶風向？賴士葆表示，過去說偵查不公開，但柯文哲案是偵查大公開，只對某特定媒體公開。檢調與媒體一起帶風向，一起認知作戰，對敵對政治領袖人格謀殺，大家要睜大眼看，如果都這樣台灣民主會毀於一旦。



至於選罷法等三讀修法後續，賴士葆認為，現在已經予取予求，“立法院”通過的法都不接受，執政黨透過打手、側翼、大法官判“違憲”，選罷法等三案可能走向同樣同樣命運。民進黨應該會說，新的法沒有通過前會說用舊法，但是不可能，因為“總統”公告就有效，要先用新法。之後要做什麼進行再繼續，但是民進黨就是要這樣做。