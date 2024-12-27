柯被押114天　李國璋：讓他與家人好好團聚

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月27日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署依涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金、背信等罪起訴，共遭求刑達28年6月，台北地院合議庭27日凌晨裁定以新台幣3千萬元交保。民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋表示，民眾黨已準備好迎接柯文哲回家。



李國璋今日出席“王者再現－曾侯乙編鐘複製件合作展演”開幕記者，包括民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和中國國民黨籍新竹市議員張祖琰等人都到場出席。



柯文哲已被羈押114天。李國璋在會後受訪指出，有關柯文哲3千萬元保釋金的部分，他相信一定能夠順利地籌措出來，民眾黨已準備好迎接柯文哲回家，讓柯主席能夠和柯爸、柯媽與妻子陳佩琪好好團聚。



李國璋也感謝連日來大家持續對柯爸、柯媽的關心說，柯爸目前已經能順利靠鼻胃管來進食補充營養，身體狀況很穩定，精神狀況也很好，也能夠和外界做一些有效的基本溝通，但他仍呼籲媒體和支持者千萬不要再去打擾柯爸、柯媽，也不要再守候在柯家門口，至於柯爸、柯媽目前到底是在台北或新竹，他希望能讓柯家保有隱私空間，所以不便透露。