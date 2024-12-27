王世堅：柯文哲認罪道歉可讓民眾黨重生

王世堅受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）台北地檢署昨天起訴台灣民眾黨主席柯文哲，以圖利收賄等四大罪名合計求刑28年6個月，台北地院法官今日凌晨裁定3千萬元交保。民眾黨秘書長周榆修反咬眾望基金會與民進黨新境界基金會運作方式一樣，民進黨英系“立委”王世堅今天受訪說，周榆修當過民進黨職務，他很清楚。覺得哪個基金會運作方式一樣，那請檢調來查。不法的事情就應該被攤在陽光下，那麼多基金會為什麼衹有民眾黨的被查？因為出事了。



是否認為民眾黨對柯文哲、高虹安兩套標準？王世堅表示，哪個救得起來他們看得清楚，高虹安風波畢竟不是全台性，而柯文哲掀起的波瀾是在首都市長任內、又是民眾黨主席，是對台灣有影響，如果柯文哲案的貪瀆被起訴、判重刑，民眾黨從頭到尾相挺到底，就團滅了，若還未判刑前能有決斷，柯文哲認罪道歉讓民眾黨重生，否則繼續跟黃國昌合作瞎掰，其他有理想從政者應該看穿這一切，切割柯文哲、黃國昌走自己另一條路。否則第三勢力會被取代。



王世堅也說，因為涉及包含京華城案、選舉募款、政治獻金，與柯文哲個人不當需索，起訴書很清楚，比方說陳盈助，這是江湖人物，陳盈助作證時也講得很清楚，為了不讓柯騷擾，給出一個龐大金額，有哪個政黨、從政者或參選“總統”的人敢如此大膽，向一位江湖人物“搧肚子邊”（打秋風），品德上有問題。



而起訴書也揭露，柯文哲的行動硬碟“家訓”資料夾內有29個檔案，名為“朕.doc”的檔案打開後，可看到“朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯”等內容。



王世堅今受訪表示，五百年必有王者興，柯文哲認為就是自己了，所以以帝王自居，但帝王心態聽不進去專家意見，有哪個政黨、從政者或參選“總統”的人敢如此大膽，向一位江湖人物打秋風，品德上有問題。

