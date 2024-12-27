9個小時籌到交保金3千萬　柯重獲自由

台北地院裁定柯文哲3000萬交保。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月27日電／台北地檢署26日依圖利、收賄等4重罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲，合計求處28年6個月重刑。台北地方法院27日凌晨裁定新台幣3千萬交保。柯文哲家屬已向地院繳交3千萬元現鈔，目前正在點鈔，即將重獲自由。



檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，昨起訴柯文哲11人，台北地院重大金融犯罪專庭分案審查柯有無繼續羈押必要，今凌晨2時30分裁定柯3千萬元交保，柯籌足保證金，上午開始辦保，籌到錢距獲裁定交保9小時。



在確定柯獲得交保後，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌向守在北院外的群眾報告好消息，也表示，“我們不是鄭文燦”，但會努力在銀行開門後去籌錢。



黃國昌並表示，從昨天深夜到今天清晨，他都跟柯文哲太太陳佩琪密切聯繫，柯文哲家中沒有足夠的錢處理，他們深深感謝支持者想幫忙、願意幫柯文哲籌措交保金，但柯文哲對公共事務的界線畫得清楚，“用在公的目的的錢，從來不會轉作在私人使用”，民眾黨的人會把錢籌出來。



民眾黨團上午召開記者會，黃國昌也在會前表示，民眾黨團對支持者從深夜到清晨的守候深感感動與感激。他強調，今日唯一的目標就是接回柯文哲，讓他重獲自由。

