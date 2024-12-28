李銘義：柯文哲交保能否復活　看三大指標

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月28日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案等被起訴求刑高達28年6個月，27日以新台幣3千萬元交保。屏東大學教育行政研究所副教授李銘義接受中評社訪問表示，柯交保出來可替自己發聲，能量將恢復6到7成，未來指標點看能否迅速重整組織；官司若拖十年，能否保持清白不被構陷？能否持續活動不被拘押？長遠來看2026能否與藍營合作，若不合作，恐怕柯還是沒辦法取得一席之地。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，學術專長包括行政法學、憲政理論、國際關係、兩岸關係研究。曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府“研考會主委”。



檢方在起訴書直指柯文哲放寬京華城容積率，圖利威京集團新台幣121億，柯文哲分別收受210萬元及1500萬元賄賂。210萬元則是沈慶京利用7名人頭分別匯款30萬元至民眾黨政治獻金專戶，另1500萬元則是現金交付。



李銘義表示，情勢變化永遠超過大家想象之外，檢方並沒有辦法舉證京華城案涉嫌收賄的新台幣1500萬的金流，柯文哲、威京集團主席沈慶兩邊說法也兜不起來，只用Excel一個檔案來舉證，證據力實在是太薄弱，所以後來被交保限制住居與限制出境，意思說柯可以出來活動、講話、接受訪問，但是不能去勾串證據。

