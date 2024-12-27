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柯文哲交保步出法院　小草高喊阿北加油
http://www.CRNTT.com   2024-12-27 13:25:34


柯文哲於中午12時57分現身。（中評社）
　　中評社台北12月27日電／台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率、政治獻金案，遭羈押114天後，27日凌晨台北地院法官裁定新台幣3千萬元交保。今天上午協助辦交保的黨工現身台銀，由行員點錢作業，隨後到北院辦理相關手續，柯文哲於中午12時57分現身。

　　現場擠滿媒體，群眾高喊“阿伯加油”。柯文哲在家門口受訪一度講到哽咽，對小草的聲援表示感動。他沒有因此事件讓內心充滿仇恨，讓我們一起讓台灣變得更好。
 


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