柯文哲交保步出法院　小草高喊阿北加油

柯文哲於中午12時57分現身。（中評社） 中評社台北12月27日電／台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率、政治獻金案，遭羈押114天後，27日凌晨台北地院法官裁定新台幣3千萬元交保。今天上午協助辦交保的黨工現身台銀，由行員點錢作業，隨後到北院辦理相關手續，柯文哲於中午12時57分現身。



現場擠滿媒體，群眾高喊“阿伯加油”。柯文哲在家門口受訪一度講到哽咽，對小草的聲援表示感動。他沒有因此事件讓內心充滿仇恨，讓我們一起讓台灣變得更好。

