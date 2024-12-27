柯美蘭籲小草籌3千萬保釋金　黨工喊太白目

柯美蘭今日一早在LINE群組呼籲小草幫柯文哲籌措3千萬元保釋金。（中評社 資料照） 中評社新竹12月27日電（記者 盧誠輝）被收押禁見114天台灣民眾黨主席柯文哲今天以新台幣3千萬元交保，在中午12點57分走出台北地方法院。柯妹、台大醫院新竹分院眼科醫師柯美蘭卻於今日一早在LINE群組呼籲小草捐款幫忙籌措保釋，消息傳出後讓許多民眾黨新竹地方人士感到不可思議，甚至有黨工私下直言，“柯美蘭這樣做實在超白目！”



台灣民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署依涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金、背信等罪起訴，共遭求刑達28年6月。



柯美蘭今日一早於“柯小P選舉團隊”LINE群組發言表示，“她已到民眾黨中央黨部捐款，捐款備注（註）：柯主席交保用。一年不得超過十萬元，所以她有限制，請大家幫忙。”但後來柯美蘭再度發言說，“抱歉，秘書長說，備注（註）：不行，會沒有用。”柯美蘭最後又發言強調，“請不要備注（註），因為未來保釋金退回時，無法歸還給大家，而且政治現（獻）金無法做為保釋金。”



柯美蘭呼籲小草捐款幫忙籌措柯文哲保釋金的消息傳出後，讓許多民眾黨新竹地方人士都感到相當不可思議，甚至還有黨工私下直言“柯美蘭這樣做實在超白目！”對此，民眾黨證實，並表示能體諒柯美蘭著急的心情，經溝通後已緊急停止。

