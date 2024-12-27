蔡壁如重申參選中央委員　柯帶領大家向前走　

蔡壁如秀出與盧秀燕的合影。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月27日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨元老蔡壁如，昨天正式請辭台中市府顧問，今天受訪表示，中國國民黨籍台中市長盧秀燕給她6字勉勵“勇氣、態度、承擔”。對於未來是否爭取黨主席？蔡壁如說，現在民眾黨主席柯文哲能交保，可以帶領大家向前走，她會循程序參選中央委員，與大家團結在一起。



針對柯文哲能夠交保，是否還會爭取參選民眾黨主席？蔡壁如說，明年1月19日民眾黨會有中央委員的選舉，她會按照正常的程序參選，希望能進到中央委員會，參與黨部工作，大家共商民眾黨的前途。當然現在主席能夠交保，可以出來帶領大家一起往前走，只是在台灣民眾黨是很低迷的時間點，她的心裡頭只想趕快回到黨內，替黨盡一份力。



蔡壁如並透露，她向盧秀燕遞辭呈時，盧市長特別替她加油打氣，兩人並合影留念，盧秀燕給她6字勉勵“勇氣、態度、承擔”，盧也提到，民眾黨是很小的黨，當前氣氛這麼低迷的情況下回去相當辛苦，所以鼓勵她也祝福她。



談到起訴書曝光柯文哲自比雍正，稱蔡壁如為年羹堯，蔡壁如說，我們都很喜歡用歷史典故，這個從她與柯在台大醫院共事時，就是這樣子對話，十幾二十年來都是如此，只是一種幽默。至於會不會覺得自己功高震主？蔡壁如說，這是外界的看法，她不回應。