黃國昌臉書發文：我們的主席出來了

黃國昌在臉書發文“我們的主席出來了”。(黃國昌臉書) 中評社台北12月27日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金案，在押的柯文哲26日移審法院後，北院27日凌晨裁定新台幣3000萬元交保，在中午時分完成交保後，柯文哲於中午12時57分現身。黃國昌隨即在臉書發文“我們的主席出來了”並附上一張柯文哲的照片。



稍早民眾黨“立院”黨團總召黃國昌妻子高翔、民眾黨黨員張凱鈞、江和樹上午協助辦交保，由行員點錢作業，隨後到北院辦理相關手續；約於中午12時57分，久違了的柯文哲終於現身，現場等候者情緒沸騰，紛紛大喊：“阿北加油！”。柯文哲在隨扈的保護下搭上車，並打開車窗與支持者致意，車上的柯他面對詢問時，不發一語僅拿出衛生紙拭淚並擤鼻涕。



台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金等案，北檢26日依照4大罪將他起訴，包括收賄、圖利、背信、公益侵占等罪，求刑28年6月。



台北地院在26日晚間7時許對京華城案召開羈押庭，27日凌晨3時15分合議庭結果出爐，北院裁定涉案相關人等全員交保，交保金額為柯文哲3000萬元、威京集團總裁沈慶京4000萬元、前台北市副市長彭振聲500萬元、台北市議員應曉薇1500萬元。並限制出境、出海、住居。