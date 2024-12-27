柯遭起訴　黎榮章：4成網友不信任司法

民眾黨主席柯文哲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月27日電／台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率、政治獻金案，遭羈押114天後，27日凌晨台北地院法官裁定新台幣3千萬元交保。Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章27日在臉書發文表示，透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，北檢的負面聲量2.5萬則遠超正面聲量的1.2萬則，使得好感度P／N值衹有0.48，約有4成的網路留言聲量都圍繞在“質疑金流證據”與“批評司法不公”的相關話題討論上，顯示網友們在看柯案時，對司法可信任度存疑。



黎榮章表示，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集11月27日至12月26日之間柯文哲的網路輿情數據，調查結果顯示，近一個月與柯文哲相關的每日平均聲量均超過萬則，而12月26日柯文哲被起訴當天，聲量衝高至超過15.1萬則最高峰，熱門話題是民眾黨“立委”黃國昌第一時間透過社群平台發文，痛批“今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽”，無法說明何時何地收受賄款、賄款的流向，連收賄的基本事實都無法認定。



黎榮章指出，北檢起訴柯文哲後，網友們熱烈討論柯文哲案進度，指向北檢的負面聲量2.5萬則遠超正面聲量的1.2萬則，使得好感度P／N值衹有0.48左右。



黎榮章說，進一步分析在北檢起訴柯文哲後的數小時之內網路上的相關留言內容，各個討論面向的聲量大小由高至低依序為，許多網友們對柯文哲被起訴頗不以為然，“認為金流證據不足”的相關言論聲量佔比最高，在高聲量的討論面向中佔總聲量的24.02%，“批評台灣司法不公”佔比14.32%居次，也有網友嘲諷柯文哲帳房“橘子”應快點回來救柯，相關言論佔比11.47%第三。



其他熱門言論還有，“表示國民黨舉發得好”佔比7.88%，“討論起訴書內容”佔比6.47%，“批評民眾黨是貪污黨”佔比6.19%，“討論政治獻金相關議題”佔比5.84%，“出言嘲諷小草”佔比4.96%，“認為‘詐騙集團’刑責過輕”佔比4.92%，“認為柯被政治迫害”佔比4.89%，“批評執政黨打壓政敵”佔比4.68%，“認為殺人犯都沒判那麼重”佔比4.36%。



黎榮章表示，總體而言，許多網友質疑司法的公正性，約有4成的留言聲量都圍繞在“質疑金流證據”與“批評司法不公”的相關話題討論上，反映出網友們在看待柯案時，對司法的可信任程度存在疑慮。