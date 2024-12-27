柯文哲：先陪家人盡孝道　待真相還原

柯文哲坐在車內，打開車窗向支持者致意。（照:柯文哲臉書） 中評社台北12月27日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率與政治獻金案，26日被台北地檢署起訴求刑28年6個月後，終於在27日下午近1點以新台幣3千萬元交保，他先返回家洗澡換衣服，隨即出門探望父母。他也在臉書發文表示，四個月的等待，謝謝你們，沒有離開。強調要先回家了，陪家人、盡孝道，很多一言難盡，就待真相還原。



柯文哲現身步出法院時，現場等候者情緒沸騰，紛紛大喊：“阿北加油！”，面對現場媒體詢問，他不發一語僅微笑回應，隨即搭上座車準備返家。柯文哲坐在車內，他搖下車窗與沿路支持者致意，一度拿出衛生紙試淚並擤鼻涕。



柯文哲臉書全文如下：



四個月的等待，謝謝你們，沒有離開



回家的路上，我想起過去好多個被提訊、被押解回看守所的那些清晨與黑夜，不管多晚、不管是否下著雨，舉牌支持、聲援著我的你們，沒有離開。



雖然我始終不知道你們的名字，但那遙遠的一個手勢、一個無聲的口型，確實在我最沮喪的時候，支持了我、給我力量。無論你是誰，請讓我表達我的感謝。



我知道，人生不會永遠一帆風順，我也經常遭遇困境，但人生最難，就是面對挫折打擊，卻沒有失去對人世間的熱情。我仍感謝上蒼，給我這個機會反省自己的人生。我相信我不是圖利、貪污、甚至違法的人。



我也不會因為這個人生中的重大挫折，而在心中充滿仇恨，我還是會努力用正面的力量，讓台灣變得更好。



我先回家了，陪家人、盡孝道，很多一言難盡，就待真相還原。



台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金等案，北檢26日依照4大罪將他起訴，包括收賄、圖利、背信、公益侵占等罪，求刑28年6月。



台北地院在26日晚間7時許對京華城案召開羈押庭，27日凌晨3時15分合議庭結果出爐，北院裁定涉案相關人等全員交保，交保金額為柯文哲3000萬元、威京集團總裁沈慶京4000萬元、前台北市副市長彭振聲500萬元、台北市議員應曉薇1500萬元。並限制出境、出海、住居。