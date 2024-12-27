桃園全客語幼兒園成立　從小培養客語能力

桃園首間全客語幼兒園，正式亮相。（桃園市客家局提供） 中評社桃園12月27日電／桃園市首間全客語幼兒園正式亮相，中國國民黨籍桃園市長張善政12月26日於桃園新屋首間客語幼兒園表示，市府將全力支持客語文化傳承，讓更多幼兒在自然友善的環境中，從小培養客語能力，使幼兒客語使用率朝100%目標邁進，為在地客家文化注入新活力。



12月28日全台客家日前夕，“客委會”核定桃園市誕生全市首間全客語幼兒園，是新屋區私立新學屋幼兒園，“孩子進幼兒園就在學客語”。園方昨獲頒發認證獎牌，“客委會”與市府期許園方推廣客語，向下扎根，讓年輕世代在日常生活就講客語。



新學屋幼兒園昨日安排小班幼兒表演客語話劇，他們戴上各種動物頭飾，以爽朗富童趣的語氣，用客語互相問說“你在看什麼？”家長也與幼兒一起“打紅粄”。卅歲陳小姐說，出生在客語家庭，因此帶小孩來新學屋，希望在良好的客語環境中學會客語。



張善政說，新屋區是桃園客家人口比例最高的行政區，高達9成居民為客家族群，因此市府攜手“客委會”在新屋區推動成立桃園首間全客語幼兒園，市府將持續推動客語教育，並期待第二所、第三所全客語幼兒園也能陸續設立。



張善政表示，桃園多年來致力推動沉浸式客語教學，新學屋幼兒園園長在彭桂容帶領下，獲得“客委會”核定成為桃園首間全客語幼兒園，園內小朋友活潑自然的表現，充分展現教學成效，令人印象深刻，在“1228全台客家日”前夕，新學屋幼兒園得到這份認證更顯得意義非凡，堪稱是桃園市最佳的客家日禮物。



“客委會”副主委范佐銘表示，新學屋幼兒園是桃園市首間、全台第八間全客語幼兒園，目前全台已有7間全客語幼兒園分布在新竹、苗栗、高雄、屏東等地，展現客語向下扎根的重要性。范佐銘特別感謝非客家族群家長願意讓孩子接觸客語文化，期待未來能在更多客庄成立全客語幼兒園，也期盼透過中央與地方共同推動客語復振，吸引更多家長支持客語教育，讓客語得以永續傳承。



客家局表示，客家局今年配合“客委會”首度辦理的“客語家庭計劃”，現已招募超過2，000組家庭。此次再獲“客委會”核定首間全客語幼兒園，就是希望能透過校園教育的推廣，將客語向下扎根，讓小朋友從小就能沉浸在客語學習的環境中，逐步將客語互動拓展至更多學校、家庭與社會，實現客語永續傳承的願景。