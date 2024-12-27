蔣萬安蛇年春聯“蛇馬龍鶴”亮相

台北市長蔣萬安出席蛇年春聯與著色斗方發佈會與小朋友互動。（台北市政府提供） 中評社台北12月27日電／為迎接2025蛇年到來，台北市政府27日舉辦春聯與著色斗方發佈會，公布“蛇年春聯”及“著色斗方”，並以“蛇馬龍鶴”(閩南語：什麼都好)為題。春聯設計結合台北特色與育兒友善理念，中國國民黨籍台北市長蔣萬安表示，希望透過春聯傳遞祝福，鼓勵親子一起動手畫斗方（春聯紙），感受新年溫馨氛圍。



台北市長蔣萬安上午在市政大樓員工子女非營利幼兒園公布2025年春聯。蔣萬安說，明天是蛇年，市府準備的春聯是“蛇馬龍鶴”這4個動物，代表的意思是取台語諧音“什麼攏賀”寓意“啥物都好”，代表新的1年充滿好事，好事發生。



蔣萬安在現場還跟小朋友說，這次正式版的“蛇馬龍鶴”春聯是萬安叔叔自己親自寫的，希望小朋友回去告訴爸爸媽媽，蛇馬龍鶴春聯可以到住的地方找里長，到里辦公室或是所在的區公所領，或者來市政大樓市民服務組，都可以領取春聯。



適逢台北市立動物園建園111週年，蔣萬安邀請市民春節期間到動物園走春，尋找“蛇馬龍鶴”4種動物。這4種動物動物園都有，分別是變色龍、錦蛇、斑馬，還有紅鶴，鼓勵親子一同探索動物世界的奇妙。



蔣萬安指出，市府努力打造台北成為育兒友善城市，今年首度推出限量“著色斗方”，每一分都有彩色版與著色版，讓親子一同發揮創意著色，為佳節增添趣味。蔣萬安市長與二寶Olie率先示範親子著色活動，鼓勵爸爸媽媽與孩子一起動手繪製獨一無二的斗方，共創美好回憶。