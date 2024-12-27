陳菊腎臟腫瘤再次腦中風　高醫：狀況穩定

陳菊。（中評社 資料照） 中評社台北12月27日電／現年74歲的“監察院長”陳菊正在高雄醫學大學附設中和醫院住院治療，高醫27日證實，陳菊右側腎臟有約3.5公分腫瘤，21日接受達文西手臂手術治療，術後恢復良好。但預計出院的前一天早上，陳菊突然感覺右下肢無力，經檢查確認是左側腦血管阻塞，高醫團隊在黃金時間內進行妥善處置，危機才得以及時化解，目前仍住院休養。



陳菊曾於2007年高雄市長任內中風，在高醫接受治療。



高醫今天發表聲明指出，陳菊日前因感冒到院就診，順便安排例行性健康檢查，檢查過程中，醫師發現她右側腎臟有約3.5公分的腫瘤，雖未出現任何不適症狀，但進一步評估後，醫療團隊建議其採取早期介入治療。



12月21日陳菊接受達文西機械手臂手術治療，切除腫瘤過程相當順利，術後恢復也良好，第二天即可自行下床活動，原計劃於術後3至5天出院。



不料，出院前一天早上，陳菊突然感覺右下肢無力，高醫迅速組成跨科別專業團隊，於1小時內迅速完成檢查，並確認其為左側腦血管阻塞，立即展開治療。



還好在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解，高醫表示，目前陳菊健康狀況穩定，正依醫療團隊建議進行適當調養，家屬委託院方感謝各界的關心，也懇請社會大眾給予安心休養的空間。

