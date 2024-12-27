太太當柯具保人　黃國昌：我要找信任的人

黃國昌下午再度受訪說明柯文哲交保情形。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲今天確定以新台幣3千萬交保後，一直到下午約一點多才會到台北住處。媒體詢問怎麼由民眾黨“立委”黃國昌太太當具保人，以及3千萬是誰出了？黃國昌下午受訪說，因為結束時大概已經今天早上清晨四、五點了。“我總是要找一個自己信任的人，去做這件最重要的事情”，至於3千萬要感謝黨公職等朋友很多，大家群策群力幫忙。



台北地檢署昨日依4重罪起訴柯文哲，求處28年6個月重刑，北院凌晨裁定3000萬交保，並由黃國昌妻子高翔擔任具保人。



媒體詢問怎麼由太太當具保人？黃國昌說，其實讓主席可以順利交保出來，是所有台灣民眾黨支持者，所有的小草（民眾黨支持者）以及所有在台灣相信公理正義的朋友大家共同的期待。這件事情在過程當中，他要感謝非常多的朋友，那大家群策群力順利地把主席接出來，那這才是最重要的事情。



黃國昌也說，因為結束了以後，大概已經今天早上清晨四、五點了，“我總是要找一個自己信任的人去做這件最重要的事情”，他再次感謝非常多的朋友，大家群策群力我們一起把這件事情完成。



媒體追問3千萬的來源？他表示，有很多好朋友大家群策群力，他做事情是很有計劃的。



媒體詢問那3千萬，那你有出錢嗎？黃國昌也坦言，沒有，黨沒有出錢，絕對不用台灣民眾黨的錢。請大家放心，他已經公開講過了，柯文哲是一個公私分明的人，他也不會允許我們拿黨的錢去幫他辦交保。他相信柯文哲也捨不得這麼多的支持者，還要籌錢幫他辦交保，那台灣民眾黨我們當公職的朋友很多，支持我們的朋友，我們謝謝大家群策群力。



媒體不放棄再度追問是商界還是政界？大家都有疑問，況且3千萬不是小數目，黃國昌說，就是一群朋友群策群力。



若台北地檢署提出抗告？黃國昌也說，等到北檢正式提抗告，黨中央會有聲明。

