柯文哲交保　蕭旭岑：兩個姓柯的重傷賴威信

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北12月27日電／台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率、政治獻金案，遭羈押114天後，27日凌晨台北地院法官裁定新台幣3千萬元交保，下午約1時20分乘坐座車返抵台北市大安區的住家。馬英九基金會執行長蕭旭岑27日在廣播節目說，“對兩個姓柯（柯文哲與民進黨團總召柯建銘）的無能為力”，重傷賴清德威信。他也提到，馬英九過去在“三中案”中被北檢修理，所以將心比心，呼籲全民對抗司法不公不義。



蕭旭岑27日上午接受廣播節目訪問表示，柯建銘在大法官人事同意權案中“叛變”，用不入流理由封殺被提名人劉靜怡，在泛綠圈子引起風暴，挑戰賴清德威信，好奇柯建銘是不是不想有下一任？



蕭旭岑說，沒辦法讓柯文哲羈押，也重傷賴清德威信，之前關4個多月讓柯完全沒有聲音，檢調到處透過管道發文講故事，摧毀柯人設，但“殺不死我，只會使我更加強大”，柯文哲今天交保出來，一定到處講話，對賴就是傷害。



蕭旭岑表示，從520至今賴清德橫掃千軍，辦了前桃園市長鄭文燦與柯文哲，在野黨通過“國會”改革法案也用“憲法法庭”擋住，40%的“少數總統”當得如此威風，如今“兩柯”卻造成他的權力破口，重傷威信。



蕭旭岑分析，民進黨用這麼重的罪名起訴剛選過“總統”、獲三百多萬票的在野黨主席，一定要有非常堅實的證據，如今柯文哲能交保最大原因，就是北院認為北檢沒法說明橘子涉案原因是什麼。



蕭旭岑批評，檢察官要對全民負責，到底證據在哪？北檢今天押人取供，起訴後重要的東西拿不出來，傷害北檢威信，也傷害人民對司法信賴，讓國家司法威信受到摧毀。



蕭旭岑說，無法對柯文哲找出一刀斃命證據，他就不會死，沒有死就會物極必反產生反作用力；先是媒體直播籌保釋金、柯臉書發文，政治效應已經出來，讓柯文哲講話動搖對民進黨，甚至是國民黨都會有影響。