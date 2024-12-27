中評現場：卓榮泰率媒體訪高雄讚陳其邁暖男

卓榮泰27日帶媒體團參訪高雄亞洲新灣區。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄12月27日電（記者 鄭羿菲）“立法院”20日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，民進黨政府以“嚴重衝擊地方建設”回應。“行政院長”卓榮泰27日率媒體團參訪高雄亞洲新灣區時，稱讚亞灣2.0吸引海內外大廠集結是令人振奮的發展。但他有點擔心財劃法造成的衝擊，若沒辦法扭轉，各縣市很多的計劃勢必需要迫不得已地重新核定。



亞洲新灣區是高雄市近年來大型公共建設最多的區域，民進黨“中央政府”近年更是規劃新台幣100億元投資案，擴大產業投資發展。鴻海在2024年6月4日宣布將攜手輝達在“高雄軟體園區”打造先AI算力中心。全球網通大廠思科（CISCO）宣布啟動“台灣數位加速計劃3.0”，首站也在高雄亞灣曲。另外，“金管會”以“高雄金融專區”做為全台首個試驗點，預計2025年7月開放進駐，以吸引海外投資。



“行政院”27日、28日率媒體記者團逾30人赴高雄、屏東參訪地方建設，中評社記者也隨行。27日行程主要在高雄市，參訪舊打狗驛故事館、高雄輕軌、內惟藝術中心、巡航亞洲新灣區。28日行程則在屏東縣，參訪屏菸1936文化基地、勝利星村創意生活園區。



卓榮泰、“行政院副院長”鄭麗君、“經濟部長”郭智輝、民進黨籍高雄市長陳其邁27日下午與媒體一起搭乘文化遊艇參訪亞灣。卓榮泰一上船就與媒體打招呼，還打趣道，有陳其邁這個暖男在，他怎麼會暈船？陳其邁則說，天氣本來就很好，誰來都是暖男。



卓榮泰致詞時表示，未來亞洲資產管理中心在高雄會有實體座落，這是一個最新的重要發展，希望6年後能確實規劃。再加上海內外大廠都集中在高雄，亞灣區確實是有令人振奮的發展，這是“行政院”與高雄市政府合作非常成功的範例。這也是歷任行政部長蘇貞昌、陳建仁一直到他，一起擘劃核定每個年度的連續性計劃，其中包括很多跨年度的工程計劃。



卓榮泰話鋒一轉嘆道，但若看到現在地方財政的狀況，然後財劃法通過，他是有一點擔心，若沒辦法扭轉現況，那未來產生的衝擊也務必要降低。現在“行政院”努力的就是透過“憲法”的程序，讓財劃法盡量能回到正軌、維持在最有把握的。未來一定可以用各種與地方的溝通，制定出一步中央與地方都能接受，同時不影響現在整體建設發展的財劃法，才不會影響跨縣市、跨年度的預算核定。



卓榮泰說，亞灣2.0過去5年核定新台幣106億元的預算，現在已核定為7年170億元的預算。若中央預算在未來幾年如通過的財劃法，許多錢被地方拿去，導致中央很多計劃無法施行，一些跨年度的預算會窒礙難行，這是不只發生在高雄，而是各縣市都有這樣的現象。若無法導正，勢必很多計劃需要迫不得已地重新核定。



“亞洲新灣區”的規劃源自於“高雄多功能經貿園區特定區”，範圍橫跨高雄市前鎮區、苓雅區、鹽埕區、鼓山區，總面積590.22公頃。

