卓榮泰率媒體參訪高屏建設　關心法案審查

卓榮泰帶媒體記者團逾30人赴高雄、屏東參訪地方建設。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄12月27日電（記者 鄭羿菲）現股當沖證券交易稅稅率減半（千分之1.5）延長到2027年底，力拚“立法院”27日三讀，“行政院長”卓榮泰27日表示，當沖降稅對產業來說是好的政策，希望好的政策“立法院”應該要全力支持。



“行政院”27、28日率媒體記者團逾30人赴高雄、屏東參訪地方建設，中評社記者也隨行，27日行程主要在高雄市，參訪舊打狗驛故事館、高雄輕軌、內惟藝術中心、巡航亞洲新灣區，28日行程則在屏東縣，參訪屏菸1936文化基地、勝利星村創意生活園區。



卓榮泰接受媒體訪問時表示，台灣的產業需要大家一起合作跟努力，政府跟產業界已經達成了相當好的共識，當都希望當沖降稅政策，既然是好的政策，“立法院”應該要全力支持，現在“立院”還在努力當中，他期待有好的結果。



媒體也問及，國土計劃法擬明年4月30日上路，中國國民黨“立法院”呼籲“沒共識莫上路”，但內政富認為“延期上路並非好解方”，卓榮泰說，尊重“國會”。



“立法院”日前召開朝野協商，達成當沖降稅將再延長3年到2027年底的共識，24日“立法院”朝野協商後，希望在27日能一口氣三讀通過揭弊者保護法、老人福利法、就業服務法、證交稅條例，但直到下午都還在審理揭弊者保護法，導致今天能三讀通過當沖降稅不太樂觀。



若當沖降稅延長未能如期延長，“金管會副主委”陳彥良日前曾表達，對台股流動性將下降3成（台股近來每日成交量約新台幣3500億元至4000億元左右，若少三成，每天將至少減少千億元成交量）。

