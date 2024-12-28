張其祿：綠要讓民眾黨要死不活　操作很細膩

台灣中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月28日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案等被台北地檢署以圖利、收賄等罪名起訴求刑高達28年6個月，27日以新台幣3千萬交保。前台灣民眾黨“立委”、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿接受中評社訪問分析，過程中有很細緻的操作，若趕盡殺絕，反作用力會回到執政黨。民進黨不願看到民眾黨有政黨改造機會，維持一種要死不活的小格局在，就可以一直是“優勢者”，政治斧鑿痕跡很深。



張其祿是美國南加州大學公共行政學博士，曾任台灣中山大學社會科學院院長、政治經濟系主任、高雄市政府研究發展考核委員會委員（2017年到2020年）、台灣民眾黨不分區“立委”、民眾黨智庫總召，2024卸任“立委”後未掛民眾黨任何黨職，現為中山大學政治經濟學系特聘教授。



遭羈押114天的柯文哲終於在27日下午近1點以新台幣3千萬元交保。柯文哲現身步出法院時，現場等候者情緒沸騰，紛紛大喊：“阿北加油！”柯文哲先返回家洗澡換衣服，隨即出門探望父母。



對未來藍、綠、白三黨政治版圖的影響，張其祿表示，起初本來外界預期會一直延押下去，但這種趕盡殺絕的方式，會對執政黨不利，這樣子的操作，過程中政治斧鑿痕跡斑斑可考，等於是說“讓過程比結果”重要，意思就是，要讓柯的人設被破壞。不過，這件事情還是會造成台灣第三勢力絕對是很嚴重的衝擊，講白了，可能未來還有沒有機會都很難說。

