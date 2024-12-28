中評關注：蔡壁如動態或可觀察藍白關係走向

蔡壁如辭去台中市府顧問，市長盧秀燕與其合影留念。（中評社 資料照） 中評社台中12月28日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，檢方26日起訴，求處28年6月徒刑，雖然黨內目前仍強調柯是唯一黨主席，但黨的運行因此出現不穩定因子，近來包括不分區“立委”黃國昌、中央委員林富男、民眾黨創黨元老蔡壁如等人都被視為代理主席人選，其中蔡的動作相對積極，而其在中部與泛藍系統關係密切，未來在黨內的動態，將是觀察藍白關係的指標。



柯文哲27日以新台幣3千萬元交保候傳，即使其在民眾黨內的聲望不減，仍被公認為黨主席，但隨著後續將面臨一連串司法訴訟的不確定性，預期柯遲早得處理黨主席交棒或代理事宜，繼任黨魁人選也將牽動民眾黨路線，以及與其他政黨之間的關係。



近來民眾黨內包括不分區“立委”黃國昌、中央委員林富男、民眾黨創黨元老蔡壁如等人都被視為代理主席人選，其中蔡的動作相對積極，先是辭去台中市府顧問，宣布將投入明年1月19日民眾黨中央委員選舉，並有意角逐代理主席。後續柯文哲對蔡壁如的態度，值得觀察。



可注意的是，蔡壁如的動作頻頻，在民眾黨內評價兩極，支持者認為，在民眾黨低迷之際，蔡壁如勇於視事，值得讚許；質疑者則認為，蔡藉黨內動盪之際拚上位，為個人利益，大於黨。甚至還有一派認為，蔡壁如爭取掌握黨務機器，背後有國民黨因子介入。



蔡壁如宣布有意爭取黨魁時，特別提到，訴求內部團結，“外部則希望奔走尋求外援。”就在蔡有相關表態後，就傳出國民黨籍彰化縣議會議長謝典林、泛藍的無黨籍南投縣議會議長何勝豐有意相助，藍營的台中市長盧秀燕更以“勇氣、態度、承擔”勉勵蔡壁如，引人聯想。



蔡壁如在民眾黨內被邊緣化，來到中部經營，確實與中南部泛藍系統發展出密切關係，而這層關係對蔡爭取民眾黨黨職是助力還是阻力，以及柯文哲本人的態度表現，或可間接觀察民眾黨與國民黨未來關係走向。

