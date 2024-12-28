施正鋒：賴清德被黨內三大派系鬥 岌岌可危

東華大學原住民民族學院前院長施正鋒。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月28日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團日前對賴清德提出的大法官被提名人劉靜怡投下不同意，導致7名大法官被提名人全軍覆沒。東華大學原住民民族學院前院長施正鋒向中評社表示，綠黨團公然造反，賴看上去岌岌可危，在大法官事件背後，可能有民進黨三大派系在與賴鬥爭。



施正鋒分析，第一，劉靜怡曾質疑蔡英文博士論文，所以可能是英系報“老鼠冤”。第二，有傳言民進黨團總召柯建銘要被換掉了，所以亦可能是柯建銘因此才有大動作。第三，傳言賴清德有意讓府秘書長潘孟安參選高雄市長，助賴掌握高雄擴大本命區，這觸碰到“監察院長”陳菊背後“菊系”的利益，導致菊系不滿。



“立法院”24日針對7名大法官被提名人進行表決，出乎意料的是，民進黨團對台灣大學“國發所”教授劉靜怡投下不同意票，因劉受到台灣民眾黨支持，若民進黨也同意，至少可保住這席大法官，結果卻是7名大法官人選全軍覆沒。



施正鋒為美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任東華大學原住民民族學院院長、淡江大學公共行政學系系主任、東華大學民族事務與發展學系教授、台灣國際研究學會理事長，亦曾擔任喜樂島聯盟主席，但後來已退黨。施正鋒曾是呂秀蓮政治幕僚。



施正鋒表示，劉靜怡的大法官提名被刷掉，有人說是“正國會”在運作刷掉劉，不過“正國會”掌門人“外交部長”林佳龍現在是“外交部長”，職務上與賴清德互動密切，看起來“正國會”比較像是被人家拿出來當箭靶。也因為劉曾質疑蔡英文的論文，所以一開始有人說是英系在報“老鼠冤”，綠委王世堅就說劉靜怡對蔡英文支持者有“血海深仇”。

