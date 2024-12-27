柯文哲回新竹探望父親　邱臣遠關心問怎瘦了

柯文哲和陳珮琪今日傍晚抵達台大醫院新竹分院探望柯爸（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月27日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日交保回台北住處短暫停留後，便搭車到台大醫院新竹醫院探望因病住院的柯爸柯承發，柯和妻子陳佩琪約在傍晚5時06分抵達醫院，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和新竹市議員李國璋也在趕到醫院迎接柯的到來，邱見到柯第一句話就是用閩南語說“怎麼瘦這麼多？”



台灣民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署依涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金、背信等罪起訴，共遭求刑達28年6月，台北地院合議庭27日凌晨裁定柯以新台幣3000萬元交保，限制住居與出境出海。柯約在中午交保離開地院後便回台北住處短暫停留，下午約2時30分和陳珮琪就一起離開台北住處，兩人先到台北看守所領取私人物品後，就直奔台大醫院新竹醫院探望柯爸。



在柯文哲和陳珮琪夫妻抵達台大醫院新竹分院前，邱臣遠和李國璋也先後趕到醫院準備迎接久違的柯。李受訪時表示，柯媽已在病房內等候柯，但病房內還有哪些人他並不清楚，希望外界不要過多打擾，尊重柯家人隱私，自己也會盡力陪伴，導引柯主席進入病房，但他不會進到病房打擾。



媒體詢問，柯爸是否知道柯文哲已被起訴？李國璋說他不清楚，也不好去問老人家這些事情。李透露，柯爸狀況已經比10月的時候好很多，已經能夠靠鼻胃管進食補充營養，精神狀況也很好，也能非常穩定和外界基本溝通。至於柯媽的心情如何？李則說，大家設想身為母親該有的心情應該都會有。



邱臣遠指出，他希望柯主席回家好好休息、陪伴家人，請大家給他們一點空間，共享天倫，自己也會持續表達關心。有趣的是，當柯文哲和陳珮琪抵達台大醫院新竹分院時，邱隨即上前迎接，但一見到瘦了一圈的柯，邱隨即以閩南語連問了柯兩次“怎麼瘦這麼多？”柯則未回答媒體提問，便進入醫院病房探望柯爸。柯預計在病房停留至晚上6時30分便會離開回台北。