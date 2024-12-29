張其祿：柯文哲辭黨主席？支持者不會接受

台灣中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月29日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案等被起訴求刑高達28年6個月，27日以新台幣3千萬交保。針對近期“黨主席之爭”的討論，前台灣民眾黨“立委”、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿接受中評社訪問表示，因為支持者不會接受，就看柯會怎麼詮釋之前辭職的意象。他認為改選這件事應該是很難了。



張其祿，美國南加州大學公共行政學博士，曾任台灣中山大學社會科學院院長、政治經濟系主任、高雄市政府研究發展考核委員會委員（2017年到2020年）、台灣民眾黨不分區“立委”、民眾黨智庫總召，2024卸任“立委”後未掛民眾黨任何黨職，現為中山大學政治經濟學系特聘教授。



台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率與政治獻金案，26日被台北地檢署起訴求刑28年6個月後，終於在27日下午近1點以新台幣3千萬元交保。而原本民眾黨主席之爭近期浮上檯面，外界點名人選分別是白委黃國昌、黃珊珊、前白委蔡壁如、漢王飯店集團總裁林富男等人。黨內27日也開始傳出力挺柯續當黨主席的聲音。



對於民眾黨主席改選之爭未來怎麼變化，張其祿表示，這也要看柯現在出來之後，到底會怎看待這件事，畢竟之前柯在看守所有提辭職書，但黨中央一直稱還沒收到，也強調柯是唯一主席。但不管怎麼樣，柯的人已經正式交保出來了，但辭職的意象還是在，就看柯到底要不要保留主席身分，還是說就選擇與民眾黨脫鉤或怎樣。



不過，這個可能有點難選擇，但也是關鍵的選擇，張其祿表示，因為在這個時間點，如果就直接辭職，民眾黨內部的支持者可能也不太能夠接受，支持者大概很難接受一個沒有柯文哲的民眾黨，可能以目前民眾黨的處境來看，黃國昌也不見得就能夠撐得起來。

